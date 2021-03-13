مدرب نيوكاسل: هناك أمل بالبقاء

أبدى ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد إعجابه بإصرار فريقه الذي سجل هدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقنص نقطة أمام ضيفه أستون فيلا في معركة تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع هدف كيران كلارك بالخطأ في مرماه أستون فيلا في المقدمة بالدقيقة 86، لكن شريكه في الدفاع جمال لاسيلس سجل هدف التعادل من ضربة رأس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق لنيوكاسل ثالث تعادل على التوالي في الدوري، رغم بعض الأداء المتواضع.

وقال بروس "تتبقى عشر مباريات على نهاية المسابقة. لم نخسر في اخر مباراتين. ويجب أن نظهر بنفس الأداء ونأمل في عودة اللاعبين الكبار قريبا. يمنحنا ذلك بعض الأشياء للتركيز عليها ولازلت مقتنعا بأننا سنكون على ما يرام".

وأبلغ شبكة بي.تي سبورت "لم يكن هناك الكثير في المباراة. يمكن القول إنه سنحت لنا أفضل الفرص لكن الهدف الذي سجلوه جاء صدفة. بعدها يجب عليك إظهار الرغبة في العودة للمباراة وفعلنا ذلك. على الأقل كنا نستحق ذلك".

وتعرض بروس لانتقادات شديدة من جماهير نيوكاسل بسبب طريقة أداء الفريق هذا الموسم، لكنه قال إن خبرته قد تكون ما يحتاجه الفريق لتجنب الهبوط. التعادل مع فيلا وضع نيوكاسل أعلى منطقة الهبوط بفارق نقطتين.

وأضاف "لا شك أنه من الصعب دائما تدريب نيوكاسل ، حيث تتسلط الأضواء وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. أنا مستعد للتحدي وأتمنى أن تنجح خبرتي في تحقيق هدف الفريق".

وبالنسبة لدين سميث مدرب فيلا، كانت مباراة يرغب في نسيانها سريعا. وقال "عندما تتقدم بهدف قبل أربع دقائق على النهاية تشعر بخيبة أمل طبيعية. لا نستحق الفوز بالمباراة. كانت مباراة سيئة بعض الشيء. ربما سنحت لهم أفضل الفرص".