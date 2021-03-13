مويز: نأمل إقناع لينغارد بالبقاء في وست هام

يأمل ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد في أن يقود النجاح الكبير الذي حققه فريقه هذا الموسم في إقناع جيسي لينغارد في البقاء في الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبات الدولي الإنجليزي البالغ عمره 28 عاما واحدا من أبرز لاعبي وست هام منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي، حيث أحرز أربعة أهداف وصنع اثنين في ست مباريات.

وساهم تألقه في تقدم وست هام للمركز الخامس في الدوري برصيد 48 نقطة من 27 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي خاض مباراة أكثر.

وقال مويز "أتمنى أن نكون في وضع يجذب العديد من اللاعبين في المستقبل، بسبب مركزنا في الدوري ومكانتنا ووجودنا في لندن وامتلاك ملعب يسع لأكثر من 60 ألف متفرج ويمتلئ بالجماهير كل أسبوع. جيسي أراد القدوم إلى هنا منذ البداية، عندما كنت أتحدث معه أراد القدوم إلى وست هام. لقد شاهد أنه في مكان جيد حقا بالنسبة له. أعتقد أنه سيرى ما نحاول القيام به. لقد انضم إلى مجموعة جيدة من اللاعبين أيضا".

وأضاف مويز "نملك لاعبين دوليين وأتمنى أن نضيف إليهم في فترة الانتقالات المقبلة. أتمنى أن يرى جيسي أن وست هام مكان جيد". وسيلتقي وست هام مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني غدا الأحد بدون لينجارد، الذي لا يمكنه المشاركة أمام فريقه الأصلي.