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نيوكاسل يخطف نقطة ثمينة من أستون فيلا

مواجهة الفريقين

نيوكاسل يخطف نقطة ثمينة من أستون فيلا

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نيوكاسل - رويترز

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أحرز جمال لاسيلس قائد نيوكاسل يونايتد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليلغي هدفا سجله زميله كيران كلارك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86، ويدرك تعادلا صعبا 1-1 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

وبعد مباراة شهدت كثيرا من الجهد مع قليل من الجودة، اقترب البديل جيكوب ميرفي‭ ‬من منح التقدم لأصحاب الأرض عندما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى ارتدت من العارضة في الدقيقة 83.

وبدا أن ضياع هذه الفرصة كلف نيوكاسل الكثير، إذ بعدها بثلاث دقائق قابل أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا تمريرة عرضية من مات تارجت بضربة رأس ارتطمت في كلارك لتسكن الشباك.

وبعدها أدرك لاسيلس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة رأس، ليحصد نقطة لنيوكاسل صاحب المركز 16 برصيد 28 نقطة من 28 مباراة، متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط. ويحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.

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