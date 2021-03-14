أرسنال يصعق توتنهام في "ديربي شمال لندن"

قلب فريق أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد 5 - صفر وبرايتون على ساوثهامبتون 2 - 1.

وتقدم توتنهام بهدف سجله إيريك لاميلا في الدقيقة 33، وتعادل أرسنال في الدقيقة 44 عندما سدد مارتن أوديغارد كرة اصطدمت بقدم توبي ألدرفيلد وعانقت الشباك، وأضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد إيريك لاميلا لاعب توتنهام في الدقيقة 76. ورفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.