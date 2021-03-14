كأس الملك: التعاون يواجه القادسية والفيصلي يصطدم بالباطن

يسعى التعاون للعبور للدور نصف النهائي حينما يستضيف القادسية على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يخوض الفيصلي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً أمام مضيفه الباطن، في افتتاح الدور ربع النهائي لكأس الملك.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يسعى التعاون للعبور للدور نصف النهائي حينما يستضيف القادسية، في الدور ربع النهائي لكأس الملك.

ويتطلع التعاون لتكرار ما فعله بالنسخة قبل الماضية حينما توج باللقب لأول مرة في تاريخه بعد فوزه أمام اتحاد جدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة في الدور الثاني حيث صعد من مراكز المؤخرة إلى المركز الرابع.

وعلى الرغم من أداء التعاون اللافت خاصة في آخر 4 مباريات بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله في مباراة وحيدة إلا أن إدارته أعلنت بشكل مفاجئ إنهاء عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق بالتراضي.

وتعاقدت إدارة التعاون سريعاً مع البريطاني نيستور إل مايسترو ليقود الفريق خلفاً للفرنسي كارتيرون الذي عاد إلى ناديه السابق الزمالك المصري.

ووصل التعاون إلى هذا الدور بعد فوزه في الدور ثمن النهائي أمام مضيفه ضمك 2-1.

وفي المقابل يبحث القادسية مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في الدوري حيث يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع.

ووصل القادسية إلى هذا بعدما أقصى مضيفه الشباب في الدور ثمن النهائي بفوزه بهدف نظيف.

وفي حفر الباطن يخوض الفيصلي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على مضيفه الباطن.

ويطمح الفيصلي إلى تحسين مستواه من خلال مسابقة كأس الملك بعد ظهوره المتذبذب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد الفيصلي إلى التعثر من جديد في الدوري بعد تعادله أمام العين وخسارته أمام الرائد 1-صفر في المرحلة الماضية.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور بعد فوزه أمام مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يسعى الباطن إلى تكرار إنجازه الذي حققه في موسم 2017-2018 حينما وصل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، والذي خسره 6-2 أمام اتحاد جدة.

ووصل الباطن إلى هذا الدور بعد فوزه أمام ضيفه أبها بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي.