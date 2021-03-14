.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ماتيوس: فليك "الأنسب" لمنتخب ألمانيا

المدرب الألماني

ماتيوس: فليك "الأنسب" لمنتخب ألمانيا

متابع الغاء المتابعة

فرانكفورت - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعرب لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي من المباريات الدولية مع المنتخب الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن هانزي فليك، المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ، هو "المرشح المثالي للمنتخب الألماني".

وفي حديث له في محطة (سكاي) الرياضية، ألمح ماتيوس اليوم الأحد مجددا إلى استعداده للمشاركة في المحادثات مع الاتحاد الألماني للبحث عمن سيخلف يواخيم لوف في تدريب المانشافت.

وقال ماتيوس، 59 عاما، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 1990:" أنا شخص يحب المساعدة، ووعد بالمشاركة بأفكاره في محادثات الاتحاد الألماني لو شعر أن مسؤوليه يرغبون في هذا. ورأى ماتيوس أن على الاتحاد الألماني " أن يجد نفسه أولا وعليه أن يعرف ماذا نريد ومن الذي نثق فيه".

يشار إلى أن فليك، الذي عمل لفترة طويلة مساعدا للوف، أعرب في الأسبوع الماضي عن رفضه بشكل غير صريح لتكهنات أشارت إلى احتمال توليه مهمة تدريب المنتخب. وقال ماتيوس " المسألة بالنسبة لفليك لا تتعلق بالمال على الإطلاق، وهو شخص يتمتع بالألفة".

كان لوف أعلن يوم الثلاثاء الماضي على نحو مفاجئ اعتزامه التخلي عن مهام منصبه بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

وشكك ماتيوس في كفاءة رالف رانغنيك لخلافة لوف، وقال:" كمدرب لست أدري إن كان هذا هو الحل المثالي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

"سطو مسلح" يجبر دي ماريا على مغادرة الملعب
هازارد يصاب مجدداً.. وزيدان عاجز عن شرح الموقف هازارد يصاب مجدداً.. وزيدان عاجز عن شرح الموقف
ميسي يقترب من معادلة رقم تاريخي ميسي يقترب من معادلة رقم تاريخي
رونالدو يفجر غضبه بـ رونالدو يفجر غضبه بـ"هاتريك" في مرمى كالياري
انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر الجاري انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر الجاري
بيليه يهنئ رونالدو بعد تحطيم رقمه القياسي بيليه يهنئ رونالدو بعد تحطيم رقمه القياسي

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد