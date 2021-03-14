مانشستر سيتي يقترب من الحسم.. ويؤزم موقف فولهام

أفسد مانشستر سيتي مغامرة مضيفه فولهام وحقق فوزا كبيرا 3 - صفر عليه اليوم السبت في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليقترب مانشستر سيتي خطوة جديدة من استعادة لقب المسابقة.

وأكد مانشستر سيتي عمليا استعادة اتزانه بعد الهزيمة التي مني بها أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الماضي ، وحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي ليعزز صدارته لجدول المسابقة برصيد 71 نقطة وبفارق 17 نقطة أمام جاره مانشستر يونايتد.

وتجمد رصيد فولهام عند 26 نقطة ليظل الفريق في المركز الثامن عشر بمنطقة المهددين بالهبوط علما بأن الفريق خاض مباراة اليوم بعد فوز ثمين للغاية على ليفربول حامل اللقب في عقر داره الأسبوع الماضي.

ومدد مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتالية في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه بمختلف البطولات إلى 13 انتصارا متتاليا علما بأن هذه السلسلة بدأت في 19 ديسمبر الماضي ، وهو رقم قياسي لفرق الدوري الإنجليزي أيضا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة اليوم بالتعادل السلبي، ثم انتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في غضون الربع ساعة الأول من الشوط الثاني ليوجه صدمة قوية لفولهام.

وافتتح المدافع جون ستونز أهداف اللقاء في الدقيقة 47 ثم أضاف البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل أن يفتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أهدافه مع الفريق في الموسم الحالي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 60 . ويتصدر أغويرو قائمة أبرز الهدافين في تاريخ مانشستر سيتي لكنه أحرز اليوم أول أهدافه مع الفريق في الموسم الحالي بعدما أفسدت الإصابة مسيرته مع الفريق هذا الموسم.