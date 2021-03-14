"هاتريك" إيهناتشو يمنح ليستر نقاط شيفيلد

سجل كيليتشي إيهياناتشو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ليستر سيتي للفوز على شيفيلد يوناتيد 5 - صفر اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على ساوثهامبتون 2 - 1.

وسجل إيهياناتشو أهدافه في الدقائق 39 و69 و78 فيما أضاف الهدفين الآخرين ايوزي بيريز في الدقيقة 74 وايثان أمباديو، لاعب شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80 بعد تسديدة لجيمي فاردي.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة وقفز للمركز الثاني بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام التي تقام في وقت لاحق اليوم، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.