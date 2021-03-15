مانشستر يونايتد يعبر وست هام بصعوبة ويعود لـ "الثاني"

استعاد فريق مانشستر يونايتد وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه وست هام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 عندما لعب برونو فرنانيدز ركلة ركنية داخل منطقة جزاء وست هام لمسها سكوت مكتوميناي برأسه قبل أن تصطدم برأس كريج داوسون لاعب ويستهام وتعانق الشباك. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطة أمام ليستر سيتي الذي تراجع للمركز الثالث، وتوقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز الخامس.

وفرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات الشوط الأول منذ بدايته بحثا عن تسجيل الأهداف، في المقابل تراجع ويستهام لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. ولم يتمكن فريق ويستهام من تهديد مرمى مانشستر يونايتد خلال هذا الشوط، في المقابل أهدر مانشستر يونايتد فرصتين ثمينتين لتسجيل هدف التقدم خلال هذا الشوط. والفرصة الأولى كانت في الدقيقة 37 عندما أنقذ لوكاس فابيانسكي، حارس وست هام، فريقه من تلقي هدف مؤكد في الدقيقة 37 عندما سدد ماسون غرينوود كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لمسها فابيانسكي بأطراف أصابعه قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن وتخرج لركلة ركنية لكنها لم تستغل. وجاءت الفرصة الثانية في الدقيقة 39 حيث كاد ماركوس راشفورد أن يسجل هدف التقدم عندما مرر برونو فرنانديز الكرة داخل منطقة جزاء ويستهام قابلها راشفورد بضربة رأس لكن فابيانسكي تألق وتصدى لها.

وباستثناء الفرصتين لم يكن هناك أي خطورة على المرميين وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فترات هذا الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني كثف مانشستر يونايتد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع وست هام لوسط ملعب واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 53 تسجيل مانشستر يونايتد لهدف التقدم عندما لعب برونو فرنانيدز ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ويستهام لمسها سكوت مكتوميناي برأسه قبل أن تصطدم برأس كريج داوسون لاعب وست هام وتعانق الشباك. بعد الهدف، تخلى فريق وست هام عن حذره الدفاعي وبادل فريق مانشستر يونايتد الهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل اضطر مانشستر يونايتد للتراجع قليلا للحفاظ على تقدمه. وأهدر مانشستر يونايتد فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة78 عندما توغل ماسون غرينوود بالكرة من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر. ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الثاني أي فرص خطيرة على المرميين ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز مانشستر يونايتد على وست هام 1 - صفر.