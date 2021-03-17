أرتيتا: أوديغارد استقر سريعاً في أرسنال

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الأربعاء، إن لاعب الوسط مارتن أوديغارد تأقلم سريعا بعد انضمامه للنادي على سبيل الإعارة من ريال مدريد في يناير الماضي ويمكنه التطور أكثر.

وسجل النرويجي أوديغارد (22 عاما) في آخر مباراتين، إذ أحرز الهدف الأول لأرسنال في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام أولمبياكوس، وكذلك في الفوز على توتنهام هوتسبير في قمة لندن. وقال أرتيتا للصحفيين "أعتقد أن الجميع معجب حقا بسرعة تأقلمه واحترافيته وسرعة تفاعله مع الجميع والأداء الذي يقدمه أيضا. أعتقد أن إدراكه لما نريده كان ممتازا حقا. يتسم بمعدل أداء رائع، ويقوم بعمل في رأيي يمكن أن يطوره كثيرا وهو اقتحام منطقة جزاء المنافسين وأن يكون حاسما أكثر في الهجوم عبر تسجيل الأهداف. إنه يفعل ذلك، وقد سجل هدفين بالفعل، قام ببعض المحاولات المهمة حقا داخل منطقة جزاء المنافس ويبدو خطيرا جدا طوال الوقت. هذا شيء إذا طوره وأضاف إليه في أدائه سيصبح لاعبا متكاملا حقا".

ويستضيف أرسنال الفريق اليوناني يوم الخميس بعد فوزه 3-1 في مباراة الذهاب، وقال أرتيتا إن المهمة لم تكتمل أمام أولمبياكوس الذي أقصى الفريق اللندني من البطولة ذاتها الموسم الماضي.

وأضاف "مما رأيته من أولمبياكوس وعدد المباريات التي فازوا بها في الدقائق الأخيرة والثقة التي يتمتع بها الفريق، سيكون الأمر صعبا وسيحاولون الضغط علينا".

وسيأخذ أرسنال حذره من المهاجم يوسف العربي الذي سجل في الذهاب. وقال أرتيتا عن المهاجم المغربي "العربي مهاجم رائع حقا في منطقة جزاء المنافس. تحركاته ذكية للغاية ويجب أن نأخذ حذرنا منه غدا".