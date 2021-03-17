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وزير الرياضة يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1"

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وزير الرياضة يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1"

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العربية.نت

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استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ستيفانو دومينكالي، الرئيس التنفيذي لسباقات الجائزة الكبرى (فورمولا 1) يوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن اللقاء جاء في الوقت الذي يزور فيها دومينكالي مدينة جدة.

وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد حضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعدد من مسؤولي فورمولا 1.

وتابعت أن اللقاء شهد مناقشة كافة الترتيبات الخاصة بسباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1، والذي سيقام في الفترة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر المقبل في جدة، وهو يمثل الجولة ما قبل الأخيرة من سباقات الموسم الحالي.

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