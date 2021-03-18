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تقارير: رونالدو ساهم في نقل مباراة البرتغال إلى تورينو

لقاء سابق له مع المنتخب

تقارير: رونالدو ساهم في نقل مباراة البرتغال إلى تورينو

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تورينو - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن كريستيانو رونالدو شجع البرتغال على اللعب ضد أذربيجان في تورينو الأسبوع المقبل بتصفيات كأس العالم لكرة القدم إذ أراد المهاجم المخضرم أن يستغل المنتخب ملعب فريقه يوفنتوس في التدريبات.

وفي وقت سابق هذا الشهر نالت البرتغال تصريحا بتغيير مقر المباراة ضد أذربيجان من لشبونة إلى تورينو بسبب مخاوف كوفيد-19 وأشارت صحف إيطالية إلى أن رونالدو لعب دورا في هذه الخطوة.

وذكرت صحيفتا غازيتا ديلو سبورت وتوتو سبورت أن هداف البرتغال التاريخي تفاوض مع مواطنيه لاستغلال مقر تدريبات يوفنتوس والإقامة في فندق النادي.

وتبدأ البرتغال مشوارها بتصفيات كأس العالم في قطر 2022 يوم الأربعاء وستتدرب في كونتيناسا يومي الاثنين والثلاثاء قبل مواجهة أذربيجان في استاد يوفنتوس. ورفض يوفنتوس طلب رويترز للتعليق على دور رونالدو في هذه الخطوة.

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