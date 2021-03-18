دي روسي ينضم إلى طاقم منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، انضمام قائد المنتخب الوطني السابق دانييلي دي روسي إلى الجهاز الفني للمدرب روبرتو مانشيني.

ويحتل دي روسي لاعب وسط روما السابق المركز الرابع بين اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخب إيطاليا عبر التاريخ برصيد 117 مباراة، واتخذ أولى خطواته نحو العمل بالتدريب بعد اعتزاله العام الماضي عقب رحيله عن بوكا جونيورز.

ونقل موقع الاتحاد الإيطالي على الإنترنت عن دي روسي قوله "أشعر بالفخر لبدء مسيرتي التدريبية مع المنتخب الوطني، وأتوجه بالشكر للرئيس (غابرييلي) جرافينا والمدرب مانشيني على هذه الفرصة، سيكون من المثير العودة إلى مقر تدريب منتخب إيطاليا، ما يعني العودة إلى منزلي ولقاء العديد من الزملاء والأصدقاء السابقين في الجهاز الفني والفريق. لا استطيع الانتظار لبدء المهمة".

وتستضيف إيطاليا منتخب أيرلندا الشمالية في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس المقبل، قبل زيارة بلغاريا بعدها بثلاثة أيام في ثاني مباريات التصفيات.