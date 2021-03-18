.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دي روسي ينضم إلى طاقم منتخب إيطاليا

خلال فترته مع بوكا جونيورز الأرجنتيني

دي روسي ينضم إلى طاقم منتخب إيطاليا

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس، انضمام قائد المنتخب الوطني السابق دانييلي دي روسي إلى الجهاز الفني للمدرب روبرتو مانشيني.

ويحتل دي روسي لاعب وسط روما السابق المركز الرابع بين اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخب إيطاليا عبر التاريخ برصيد 117 مباراة، واتخذ أولى خطواته نحو العمل بالتدريب بعد اعتزاله العام الماضي عقب رحيله عن بوكا جونيورز.

ونقل موقع الاتحاد الإيطالي على الإنترنت عن دي روسي قوله "أشعر بالفخر لبدء مسيرتي التدريبية مع المنتخب الوطني، وأتوجه بالشكر للرئيس (غابرييلي) جرافينا والمدرب مانشيني على هذه الفرصة، سيكون من المثير العودة إلى مقر تدريب منتخب إيطاليا، ما يعني العودة إلى منزلي ولقاء العديد من الزملاء والأصدقاء السابقين في الجهاز الفني والفريق. لا استطيع الانتظار لبدء المهمة".

وتستضيف إيطاليا منتخب أيرلندا الشمالية في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس المقبل، قبل زيارة بلغاريا بعدها بثلاثة أيام في ثاني مباريات التصفيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

فوز كاسح لبرشلونة على أرض سوسييداد يقربه من أتلتيكو مدريد فوز كاسح لبرشلونة على أرض سوسييداد يقربه من أتلتيكو مدريد
أبيدال يخرج عن صمته: غريزمان منع عودة نيمار إلى برشلونة أبيدال يخرج عن صمته: غريزمان منع عودة نيمار إلى برشلونة
مورينيو في تصريح ناري: لاعبون مورينيو في تصريح ناري: لاعبون "أنانيون" يحيطون بتوتنهام
إبراهيموفيتش يذرف الدموع خلال المؤتمر الصحافي للمنتخب السويدي إبراهيموفيتش يذرف الدموع خلال المؤتمر الصحافي للمنتخب السويدي
كومان: برشلونة سيحاول الفوز بكل شيء ممكن كومان: برشلونة سيحاول الفوز بكل شيء ممكن
إصابة عبدالله الحمدان بفيروس كورونا إصابة عبدالله الحمدان بفيروس كورونا

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد