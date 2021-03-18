طبيب يؤكد نهاية مسيرة هازارد في حال إجراء عملية ثالثة

يواجه البلجيكي إيدن هازارد خطر عدم لعب كرة القدم مجددا في حال خضوعه لعملية جراحية ثالثة في الكاحل، بحسب ما قال طبيب إسباني بارز.

وكان هازارد تعرض لإصابة بعد مباراة الفريق المحلية أمام إلتشي ليعلن المدرب الفرنسي زيدان عن غياب نجمه البلجيكي واحتمالية خضوعه لعملية جراحية في الكاحل الذي كان سببا في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة مع ريال مدريد.

وقال الطبيب الإسباني خوزيه غونزاليز والذي يعمل في نادي أتلتيكو مدريد، غريم الريال، بأن عملية جراحية ثالثة على مستوى الكاحل من الممكن أن تؤدي إلى إنهاء مسيرة هازارد الكروية.

وخلال لقائه مع "أوندا سيرو" الإسبانية، أوضح غونزاليز: يجب على هازارد أن يخوض 10 تدريبات مع الفريق أو أكثر، فبحسب خبرتي من الصعب أن يلعب مع الريال بمستواه المعهود خلال الموسم الحالي، لأن اللاعب الذي يغيب لفترة طويلة دون الخضوع لتدريبات شاقة يكون متوقعا بأن يصاب مجددا.

وزاد غونزاليز: يشعر بالتوتر لأنه يود بذل 100% مما يملكه وأن يثبت شخصيته، ولذلك برأيي أن عملية جراحية ثالثة في الكاحل ستكون خطيرة وهناك احتمال عدم مزاولة كرة القدم مجددا.

وبناء على بعض التقارير فإن الجناح البلجيكي سافر إلى لندن الإنجليزية بحثا عن رأي ثان حول القيام بالعملية من عدمها.

وكان هازارد سجل حضورخ مؤخرا في مباراة الفريق أمام إلتشي والتي انتهت بفوز الريال وحينها علق المدرب الفرنسي زيدان على إصابة هازارد قائلا "عاجز عن الشرح".

ويفكر الريال في تأجيل موعد العملية الجراحية إلا أن منتخب بلجيكا يشدد على إجرائها للاستفادة من خدمات النجم في كأس أوروبا 2020 التي ستنطلق في الصيف المقبل.