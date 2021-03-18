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"الانضباط" تغرم نادي الشباب وغاري رودريغيز

فريق نادي الشباب

"الانضباط" تغرم نادي الشباب وغاري رودريغيز

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس نادي الشباب لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء بالإضافة إلى المسؤول في النادي سلطان القنوي.

وجاء في بيان اللجنة: تواجد عباس الحسن لاعب الفتح في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي وهي نفس العقوبة التي حصل عليها لاعب الاتحاد غاري رودريغيز لقيامه بالفعل ذاته.

وأضاف البيان: رفض الاحتجاج المقدم من نادي العين ضد نادي ضمك بشأن عدم أهلية اللاعب بوديسكو في مباراة رسمية حيث ثبت للجنة بأنه لم يرد على نظام الـTMS أي عقوبة على اللاعب المذكور أعلاه بناء على إفادة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وقبول الاحتجاج من الناحية الشكلية.

وزاد البيان: قيام مسؤول نادي الشباب سلطان القنوي بالإساءة تجاه مسؤول الفريق المنافس، وإيقافه مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي. وتحصل 6 من لاعبي فريق نادي الشباب على إنذارات، وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي. وتأخر فريق نادي الشباب بالنزول لأرض الملعب في بداية الشوط الثاني، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 22،500 ريال سعودي.

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