دينامو زغرب يثأر من توتنهام ويقصيه بثلاثية نظيفة

فجر دينامو زغرب الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 3 - صفر على الفريق اللندني بعد التمديد اليوم الخميس في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية، ليحجز مقعده في دور الثمانية بالبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم دينامو زغرب بهدفين نظيفين حملا توقيع ميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 62 و83، وهي نفس النتيجة التي فاز بها توتنهام على منافسه الكرواتي في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة البريطانية لندن يوم الخميس الماضي، ليحتكم الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وواصل أورسيتش تألقه خلال الوقت الإضافي، بعدما أحرز هدف دينامو زغرب الثالث في الدقيقة 106، ليمنح أصحاب الأرض بطاقة التأهل لدور الثمانية، ويقصي الفريق الإنجليزي من البطولة.