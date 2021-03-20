اعتماد كأس العرب في قطر 2021

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة، موافقته على لوائح بطولة كأس العرب 2021، وأكد إجراءات القرعة وجدول المباريات للبطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر هذا العام.

وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن المجلس تلقى تقريرا عن موقف المباريات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا.

ومدد مكتب مجلس الفيفا حتى أبريل 2021 التعديلات المؤقتة على اللوائح الخاصة بشأن انتقالات اللاعبين والسماح لهم بأداء مهامهم الدولية، ويبقى فيفا والاتحادات القارية وأعضاء الاتحادات في حوار مع السلطات المحلية بشأن منح اللاعبين الدوليين استثناءات من قواعد الحجر الصحي.

وأكد فيفا على أن الأولوية القصوى في كرة القدم هي صحة اللاعبين، لذلك فإن المحادثات المتعلقة بالسماح للاعبين بأداء مهامهم الدولية يجب أن يحافظ على هذا المنظور، خاصة مع تطور الوضع الصحي حول العالم.

وقال جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة:" نحن على تواصل مع العديد من الاتحادات والحكومات لأننا، بكل تأكيد، نريد أن تقام المباريات في موعدها".

وأضاف إنفانتينو :"ولكننا نريد أن تقام المباريات مع وجود أفضل فرق ممكنة"، مشيرا إلى أن الموقف الحالي صعب للغاية خاصة في أوروبا.

ويأمل إنفانتينو، 50 عاما، أن يكون هناك "تضامن وتفاهم"، مؤكدا أن المباريات الدولية مهمة للغاية للعديد من الدول، ليس فقط لأسباب مالية، نأمل أن تقام المباريات المقبلة في أفضل ظروف". وفي التصفيات الأوروبية التي تقام الأسبوع المقبل، يمكن توقع قيود متعلقة بفيروس كورونا في العديد من المباريات.

على سبيل المثال، بسبب المباريات سيتعين على اللاعبين الدوليين الدخول في الحجر الصحي عند العودة لأنديتهم. وبسبب القواعد الخاصة لفيفا بشان فيروس كورونا، يسمح للأندية بعدم السماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات، واستخدم بعض الأندية في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذه القاعدة. في أميركا الجنوبية، تأجلت الجولتان المقبلتان من المباريات الدولية التابعة لاتحاد كونميبول.