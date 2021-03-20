التعاون يضرب الشباب بالثلاثة ويتمسك بالرابع

واصل التعاون مسلسل انتصاراته بعدما اكتسح مضيفه الشباب 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الشباب مسلسل خسائره بتلقيه هزيمته الثانية توالياً حيث أصبح الفارق بينه وبين الهلال مرشحاً ليتسع لثلاث نقاط.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً حيث تمكن لاعبه الباراغوياني كاكو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 29 بعد تلقيه داخل منطقة الجزاء من زميله الكاميروني ليندر توامبا ليسدد الكرة في الشباك.

وكاد الشباب أن يعود سريعاً حينما تصدى قائده الأرجنتيني بانيغا لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل التعاون هجومه ونجح مدافعه أحمد عسيري بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 42 بعدما تابع رأسية زميله محمد أبوسبعان العائده من الحارس زيد البواردي ليسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول الشباب العودة للمباراة بعدما كثّف هجومه إلا أنه فشل في الوصول لمرمى التعاون الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وعند الدقيقة 67 نجح الكاميروني توامبا مهاجم التعاون بتسجيل الهدف الثالث بعدما تابع عرضية زميله ابراهيم الزبيدي العائدة من الحارس زيد البواردي ليحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس زيد البواردي.

وعند الدقيقة 90+1 سجّل البرازيلي سيبا لاعب الشباب هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة من زميله الارجنتيني غوانكا ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 38 ليبتعد بالمركز الرابع، وبقي الشباب على رصيده السابق 45 ليبقى في المركز الثاني وبفارق الاهداف مؤقتاً عن الهلال الذي سيواجه ضيفه القادسية في وقتٍ لاحق اليوم.