الهلال يستغل تعثر الشباب ويتجاوز القادسية بصعوبة

حقق الهلال فوزاً صعباً أمام مضيفه القادسية 1-صفر، ليبتعد بالصدارة، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال باستغلال تعثر وصيفه الشباب بالخسارة أمام التعاون ليبتعد بالصدارة بفارق 3 نقاط.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي وجد صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع القادسية في الشوط الأول حيث سنحت فرصة خطيرة للاعبه البيروفي كاريليو الذي سدد مرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الأرجنتيني فييتو أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وواصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه آندري كاريليو من تسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 51 بعد متابعته لتسديدة زميله ياسر الشهراني العائدة من الحارس فيصل مسرحي ليضعها في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه فييتو أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي تصدى لها بصعوبة.

وتحسن أداء القادسية في الدقائق الأخيرة وسنحت له فرصة خطيرة حينما تصدى مهاجمه النيجيري ليك جيمس لخطأ على قوس منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 48 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، وبقي القادسية على رصيده السابق 31 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.