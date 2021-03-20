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زيدان يستغرب عدم استدعاء بنزيمة لفرنسا

المدرب ولاعبه

زيدان يستغرب عدم استدعاء بنزيمة لفرنسا

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

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أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعجبه إزاء عدم استدعاء كريم بنزيمة نجم الفريق للمشاركة مع المنتخب الفرنسي، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل كبير خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيغو 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيمة ثنائية لريال مدريد خلال الشوط الأول وصنع الهدف الثالث الذي سجله ماركو أسينسيو في الثواني الأخيرة من المباراة أمام سيلتا فيغو، ليرفع بنزيمة رصيده بذلك إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

ولدى سؤال زيدان عقب المباراة عن سبب عدم عودة بنزيمة إلى صفوف المنتخب الفرنسي رغم تألقه، أبدى زيدان تعجبه وعدم فهمه لهذا الأمر.

وقال زيدان: كيف يمكننا فهم عدم مشاركته مع المنتخب الفرنسي؟ الكثيرون لا يفهمون ذلك، إنني كمدرب لريال مدريد، سعيد للغاية بذلك. لقد أدى دورا جيدا للغاية مع الفريق اليوم."

وتحدث زيدان عن سيرخيو راموس الذي غاب عن صفوف ريال مدريد اليوم بسبب إصابته بكدمات في الساق، وصرح المدرب الفرنسي قائلا إن راموس سينضم للمنتخب الإسباني الذي سيخوض مباراة خلال خمسة أيام، وهو ما سيوضح الصورة بشكل أكبر بشأن حالة اللاعب واستعداده للعودة.

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