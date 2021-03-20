ليفاندوفسكي يقود بايرن إلى اكتساح شتوتغارت

قاد القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ بعشرة لاعبين لاكتساح ضيفه شتوتغارت 4 - صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز أنتراخت فرانكفورت على ضيفه يونيون برلين 5 - 2 وفولفسبورغ على مضيفه فيردر بريمن 2 - 1 وتعادل كولن مع ضيفه بوروسيا دورتموند 2 - 2.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تعرض بايرن لصدمة مبكرة تمثلت في طرد المدافع الكندي الفونسو ديفيز في الدقيقة 11 بعد تدخل عنيف مع واتارو إندو لاعب شتوتغارت. لكن رغم النقص العددي تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بايرن ميونخ لتعزيز موقعه في صدارة البوندسليغا.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة قائمة الهدافين رافعا رصيده إلى 35 هدفا ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من الرقم القياسي لغيرد مولر الهداف التاريخي للبوندسليغا بتسجيله 40 هدفا في موسم 1971 - 1972. وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 18 ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 22. وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 23 قبل أن ينال لقب هاتريك في الدقيقة 39. والفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي تغلب على ارمينيا بيلفيلد 1 - صفر أمس الجمعة.

وعلى ملعب كومرزبنك أرينا، تقدم انتراخت فرانكفورت بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق اندريه سيلفا في الدقيقة الثالثة ثم رد ماكس كروز بهدف التعادل ليونيون برلين في الدقيقة السابعة. واستفاد فرانكفورت من هدف عكسي سجله روبرت اندريش لاعب يونيون برلين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35. وأضاف فيليب كوستيتش الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 39 ثم أحرز أندريه سيلفا الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 41 . سجل كروز الهدف الثاني له وليونيون برلين في الدقيقة 45 لكن تيموثي تشاندلر أحرز الهدف الخامس لفرانكفورت في الدقيقة الأخيرة من المباراة. الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد يونيون عند 38 نقطة في المركز السابع. وعلى ملعب فيسير شتاديون، عزز فولفسبورغ موقعه في المركز الثالث بفوزه على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لهدف. وتقدم فولفسبورج بهدف عكسي أحرزه جوشوا سارجنت لاعب بريمن بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة ثم أضاف فيتور فيغورست الهدف الثاني في الدقيقة 42 وبعدها بثلاث دقائق رد كيفين موهوالد بالهدف الوحيد لأصحاب الأرض. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 51 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر. وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، تعادل دورتموند بصعوبة شديدة مع مضيفه كولن بهدفين لكل منهما. وتقدم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بهدف لدورتموند في الدقيقة الثالثة لكن كولن رد بهدفين حملا توقيع أوندريج دودا من ضربة جزاء في الدقيقة 35 واسماعيل ياكوبس في الدقيقة 65. ولكن هالاند أنقذ دورتموند من هزيمة محققة وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع دورتموند رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس مقابل 23 نقطة لكولن في المركز الرابع عشر.