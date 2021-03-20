مانشستر سيتي يبلغ نصف نهائي كأس إنجلترا

صعد مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على مضيفه إيفرتون 2 - صفر اليوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية، التي افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز ساوثهامبتون على بورنموث 3 - صفر.

وظل التعادل السلبي قائما بين إيفرتون ومانشستر سيتي طوال 83 دقيقة قبل أن ينجح إلكاي غوندوغان في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي من متابعة لكرة سددها إيمريك لابورت وارتدت من العارضة، ثم أضاف البديل كيفن دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 90.

وكان ساوثهامبتون قد حجز المقعد الأول في المربع الذهبي للبطولة بعدما تغلب على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة سجلها موسى دجينيبو وناتان ريدموند (الهدفان الثاني والثالث) في الدقائق 37 و45 و59. وتشهد منافسات دور الثمانية يوم الأحد لقاء تشيلسي مع شيفيلد يونايتد وليستر سيتي مع مانشستر يونايتد.

وعلى ملعب "غوديسون بارك"، بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع واستعرض مانشستر سيتي وإيفرتون نشاطا هجوميا في الدقائق الأولى لكن أيا منهما لم يهدد شباك منافسه. وبمرور الوقت فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب وحاصر منافسه في وسط ملعبه، لكن إيفرتون كثف تركيزه على التأمين الدفاعي وإحباط المحاولات المبكرة لرحيم سترلينغ وغابرييل خيسوس وإلكاي غوندوغان التي جاءت بمساعدة فيل فودين. وسدد رحيم سترلينغ كرة صاروخية مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 لكن جواو فيرجينيا حارس مرمى إيفرتون كان متيقظا وأمسك بها بثبات. ورد إيفرتون بمحاولة خطيرة بعدها بثوان انتهت بتسديدة خلفية مزدوجة (دبل كيك) من المهاجم ريشارليسون لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وخرج زاك شتيفن حارؤس مرمى مانشستر سيتي في اللحظة المناسبة ليتصدى لكرة خطيرة كاد دومينيك كالفيرت ليوين أن يسجل منها هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 35. ومع تراجع الإيقاع من جانب مانشستر سيتي، فرض إيفرتون تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. وجاءت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 44 وكانت من نصيب إيفرتون، حيث ارتقى ياري مينا لكرة من ضربة ركنية ووجهها برأسه نحو الشباك لكن أوليكساندر زينشينكو لاعب خط وسط مانشستر سيتي أنقذ فريقه وتصدى للكرة برأسه قبل أن تتجاوز خط المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني مهاجما وتوالت محاولاته أملا في هز الشباك لكن إيفرتون دافع عن مرماه بقوة وتصدى لأكثر من محاولة جادة من سترلينغ. وكاد إيفرتون أن يهز الشباك في الدقيقة 57 حيث سدد ريتشارليسون كرة خطيرة وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة مباشرة. ورد مانشستر سيتي بمحاولة تهديفية بعدها بثوان حيث تألق فيرناندينيو في الانطلاق نحو منطقة الجزاء ثم مرر عرضية إلى رحيم سترلينغ الذي سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة. وفي الدقيقة 63، دفع بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز بدلا من برناردو سيلفا. وفي الدقيقة 66، سدد فودين كرة خطيرة من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة. ونجح النجم رياض محرز في تنشيط الجهة اليمنى لدى مشاركته من مقعد البدلاء لكن إيفرتون تمسك بالصلابة الدفاعية. ودفع بيب غوارديولا بالنجم كيفن دي بروين بدلا من رحيم سترلينغ في الدقيقة 80. ومرر دي بروين عرضية في الدقيقة 82 إلى فودين الذي سدد بقوة، لكن حارس مرمى إيفرتون تألق في التصدي للكرة. وفي الدقيقة 84، نجح مانشستر سيتي أخيرا في هز الشباك، حيث تبادل دي بروين الكرة ببراعة مع إيمريك لابورت الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة وارتدت ليتابعها غوندوغان بتسديدة برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي 1 - صفر.

واستغل مانشستر سيتي الارتباك الدفاعي لإيفرتون ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90 وسجله دي بروين الذي تلقى تمريرة طولية وانطلق ببراعة متوغلا داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في الشباك. وشهدت الثواني المتبقية انهيارا لدفاع إيفرتون وكادت شباك الفريق أن تهتز مجددا أكثر من مرة لكن أكثر من فرصة ضاعت على مانشستر سيتي لينهي السيتي المباراة فائزا 2 - صفر ويتأهل عن جدارة إلى الدور قبل النهائي.