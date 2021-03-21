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أرسنال يعود بالنتيجة ويحقق تعادلاً ثميناً أمام وست هام

لاكازيت سجل ثنائية

أرسنال يعود بالنتيجة ويحقق تعادلاً ثميناً أمام وست هام

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لندن - د ب أ

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قلب أرسنال تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل ثمين 3 - 3 مع جاره ومضيفه وست هام اليوم الأحد في ديربي لندني مثير، ضمن فعاليات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحرم أرسنال جاره من تحقيق فوز تاريخي، حيث كان وست هام يمني نفسه بتحقيق الفوز الرابع على التوالي بملعبه في الدوري الإنجليزي وهو ما لم يحققه الفريق منذ مايو 2002.

وبدا أن وست هام في طريقه لتحقيق فوز كبير على جاره أرسنال بعدما تقدم الفريق بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيسي لينغارد وجارود بوين وتوماس سوتشيك في الدقائق 16 و17 و32. ولكن "المدفعجية" قلبوا تأخرهم لتعادل ثمين بفضل هدفين من النيران الصديقة سجلهما سوتشيك وكريغ داوسون لاعهبا وست هام عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 38 و61 وهدف بضربة رأس من الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 82.

وأهدر كل من الفريقين مجموعة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالح أي منهما لينتهي الديربي بتعادل إيجابي بعد عرض مثير من الفريقين.

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