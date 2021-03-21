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الباطن يقيل مدربه غاريدو

المدرب البرتغالي في مباراة سابقة

الباطن يقيل مدربه غاريدو

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أقال مجلس إدارة الباطن برئاسة ناصر الهويدي، المدرب البرتغالي جوزيه غاريدو بعد خسارة الفريق بنتيجة صفر - 7 أمام النصر في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء على حساب النادي الرسمي في "تويتر": قررت إدارة النادي إقالة مدرب الفريق الأول البرتغالي جوزيه غاريدو وجهازه الفني المساعد، وقدمت شكرها وتقديرها له خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتولى غاريدو نادي الباطن بعد مرور 5 جولات من الموسم الماضي قبل أن يمدد عقده مطلع الموسم الحالي، إلا أن الفريق يواجه خطر الهبوط بعد وقوعه في المركز الثالث عشر بفارق نقطة عن الوحدة في الخامس عشر.

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