الباطن يقيل مدربه غاريدو

أقال مجلس إدارة الباطن برئاسة ناصر الهويدي، المدرب البرتغالي جوزيه غاريدو بعد خسارة الفريق بنتيجة صفر - 7 أمام النصر في الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء على حساب النادي الرسمي في "تويتر": قررت إدارة النادي إقالة مدرب الفريق الأول البرتغالي جوزيه غاريدو وجهازه الفني المساعد، وقدمت شكرها وتقديرها له خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتولى غاريدو نادي الباطن بعد مرور 5 جولات من الموسم الماضي قبل أن يمدد عقده مطلع الموسم الحالي، إلا أن الفريق يواجه خطر الهبوط بعد وقوعه في المركز الثالث عشر بفارق نقطة عن الوحدة في الخامس عشر.