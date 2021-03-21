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الحارس المغربي بونو يسجل وينقذ إشبيلية أمام بلد الوليد

هدف التعادل

الحارس المغربي بونو يسجل وينقذ إشبيلية أمام بلد الوليد

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مدريد - د ب أ

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أفلت فريق إشبيلية من الهزيمة أمام بلد الوليد وتعادل معه 1 - 1 مساء يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل هويسكا مع أوساسونا سلبيا.

وتقدم بلد الوليد بهدف سجله فابيان أوريانا من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن ياسين بونو خطف هدف التعادل لإشبيلية في الثواني الأخيرة من المباراة. ورفع بلد الوليد رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، كما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل هويسكا مع أوساسونا سلبيا، ليرفع هويسكا رصيده إلى 21 نقطة في المركز العشرين الأخير بفارق ثلاث نقاط خلف إلتشي صاحب المركز السابع عشر وبفارق نقطتين خلف إيبار وديبورتيفو ألافيس. كذلك رفع أوساسونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط خلف بلنسية.

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