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الوحدة يمنع الجزيرة استعادة الصدارة من بني ياس

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الوحدة يمنع الجزيرة استعادة الصدارة من بني ياس

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أبوظبي - د ب أ

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أهدر فريق الجزيرة فرصة استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم وسقط على ملعب مضيفه الوحدة صفر - 2 اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين.

كما أضاع فريق النصر فرصة الصعود للمركز الثالث وسقط على ملعب مضيفه الفجيرة صفر - 2 في الوقت الذي فاز فيه العين على مضيفه عجمان 2 - صفر. وتوقف رصيد الجزيرة عند 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بني ياس المتصدر ورفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

وتقدم تيم ماتافز بهدف للوحدة في الدقيقة 52 ثم أضاف إسماعيل مطر الهدف الثاني في الدقيقة 77. وتوقف رصيد النصر عند 39 نقطة في المركز الخامس ورفع الفجيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وتقدم محمد مصطفى بهدف للفجيرة في الدقيقة 13 ثم أضاف دوجلاس كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

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