هدف المغربي بونو يعيد إلى إشبيلية ذكريات 2007

استطاع حارس المرمى المغربي ياسين بونو السير على خطى الإسباني أندريس بالوب بعدما سجل كلا اللاعبين هدفاً حاسماً لفريقهما إشبيلية الإسباني رغم اختلاف المسابقتين.

وسجل بونو هدف التعادل لفريقه إشبيلية عند الدقيقة 94 لينقذه من الخسارة أمام بلد الوليد ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم ويحافظ على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ولا ينسى أنصار النادي الأندلسي هدفاً هاماً جاء عن طريق حارس مرمى الفريق عندما قرر أندريس بالوب إنقاذ فريقه من مأزق دور ثمن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي أمام شاختار دونتسك الأوكراني في عام 2007، حينها انبرى حارس المرمى لركنية زميله البرازيلي داني ألفيش وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 94 لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية ويعبر الفريق الأدوار اللاحقة وصولاً إلى منصة التتويج وتحقيق بطولة الفريق الثانية في المسابقة.

ويسعى المغربي بونو إلى إنهاء موسم إشبيلية بأفضل شكل خاصة وأن الفريق الأندلسي ودع بطولتي كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ويبتعد عن أقرب ملاحقيه على المركز الرابع بفارق 10 نقاط.