بيرلو: يوفنتوس ما زال يسعى للفوز بالدوري

أصر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على أن آمال فريقه في لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ما زالت قائمة رغم الخسارة المفاجئة 1-صفر أمام بنيفنتو المتعثر اليوم الأحد، وطالب لاعبيه باحترام قميص يوفنتوس.

وأهدى أرتور ميلو الفوز لبنيفنتو عندما مرر كرة باستهتار لتصل إلى أدولفو غايتش الذي هز الشباك ولم يستطع يوفنتوس إدراك التعادل. ويتأخر يوفنتوس، الذي حصد آخر تسعة ألقاب في الدوري، بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر قبل 11 جولة من النهاية.

وأبلغ بيرلو شبكة سكاي إيطاليا "يجب أن نواصل الإيمان بإمكانية تحقيق اللقب والقيام بعملنا، وهدفنا لم يتغير. "يجب علينا تغيير عقليتنا، نرتدي قميصا كبيرا وعلينا احترامه، لم نضغط بالقدر الكافي اليوم، وكان من واجبنا اللعب بشكل أفضل وللأسف قدمنا مباراة سيئة في كل الجوانب".

وتابع "كنا نتطلع للفوز باللعب بشكل أفضل، وبدلا من ذلك مررنا بيوم سيئ فيما يتعلق بنهجنا والأمور الفنية". وتسبب خطأ أرتور في توقف سجل يوفنتوس الخالي من الهزيمة عند ست مباريات متتالية بجميع المسابقات. وقال بيرلو "(أرتور) ارتكب خطأ على غير العادة، كان غريبا لأنه لم ير المنافس".

وأضاف "كان من السهل تمرير الكرة إلى الحارس، فالتمريرة العرضية داخل منطقة الجزاء خطر. كان خطأ باستهتار، وارتكبنا العديد منها".