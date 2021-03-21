فياريال وفالنسيا يتجاوزان قادش وغرناطة

فاز فريق فياريال على ضيفه قادش 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فالنسيا على غرناطة 2 - 1 وتعادل خيتافي مع إلتشي 1 - 1.

وسجل هدفي فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء وكارلوس باكا في الدقيقة 68، فيما سجل هدف قادش أليخاندرو فيرنانديز في الدقيقة 70. ورفع فياريال رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد قادش عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فالنسيا على غرناطة 2 - 1. وسجل هدفي فالنسيا دانييل واس وأليكس بلانكو في الدقيقتين الرابعة و66، فيما سجل هدف غرناطة روبرتو سولدادو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. ورفع فالنسيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق خيتافي مع ضيفه إلتشي 1 - 1. وتقدم إلتشي بهدف سجله بيري ميلا في الدقيقة 20 وتعادل خيتافي عن طريق إنيس أونال في الدقيقة 60. وأهدر أنجل لويس رودريجيز لاعب خيتافي ركلة جزاء في الدقيقة 84. ورفع خيتافي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع إلتشي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر.