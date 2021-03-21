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ليستر يقصي مانشستر يونايتد من كأس إنجلترا

الهدف الثالث

ليستر يقصي مانشستر يونايتد من كأس إنجلترا

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لندن - د ب أ

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تأهل فريق ليستر سيتي للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر يونايتد 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 24، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني سجل ليستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 51 عن طريق يوري تيليمانس قبل أن يسجل إيهياناتشو الهدف الثاني له الثالث لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 78.

ومن المقرر أن يلتقي ليستر سيتي مع ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي، فيما سوف تكون مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.

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