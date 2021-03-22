فوز كاسح لبرشلونة على أرض سوسييداد يقربه من أتلتيكو مدريد

احتفل ليونيل ميسي بأنه أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضا للمباريات بتسجيل هدفين خلال عرض رائع في الفوز الساحق 6-1 خارج الأرض على ريال سوسييداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وافتتح أنطوان غريزمان التسجيل بهز شباك ناديه القديم في الدقيقة 36، وأضاف سيرجينو ديست الهدف الثاني قبل الاستراحة بقليل مستفيدا من تمريرة القائد ميسي.

وسجل ديست مجددا في بداية الشوط الثاني قبل أن يستحوذ ميسي على تمريرة من سيرجيو بوسكيتس ويسجل هدفا رائعا في الليلة التي شهدت وصوله إلى 768 مباراة مع برشلونة ليتفوق بفارق مباراة واحدة على زميله السابق تشابي هرنانديز.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الخامس في الدقيقة 71 بعد مجهود فردي، وقلص أندير بارينيتشيا الفارق بعدها بفترة قصيرة بشكل رائع.

لكن ميسي كان صاحب الكلمة الأخيرة وسجل في الدقيقة 89 ليصل إلى 23 هدفا ويعزز تصدره لقائمة هدافي الدوري.

واجتاز برشلونة غريمه ريال مدريد وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 62 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر قبل عشر جولات على نهاية المسابقة.