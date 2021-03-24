فلادان.. احتار بين 42 لاعباً.. ومعه تلقى الأهلي أكثر مما سجل

لم يتوقع المدرب الصربي المقال فلادان ميلويفيتش أن يترك ناديه الأهلي بشباك استقبلت أهدافا أكثر مما سجل لاعبوه خلال الفترة التي تولى فيها الفريق منذ 28 فبراير 2020 حتى 24 مارس 2021.

وأعلن الأهلي إنهاء علاقته بمدربه الصربي يوم الأربعاء بالتراضي وتعيين يوسف عنبر مدربا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان الأهلي تعاقد مع المدرب الصربي بعد مرور 19 جولة من بطولة الدوري في الموسم الماضي، وحقق خلال فترته في بطولة الدوري بين بطولات الموسم الماضي والحالي، 15 انتصارا، و 13 خسارة، و6 تعادلات سجل خلالها الفريق 50 هدفا واستقبل 53. وتعتبر أكبر نتيجة حققها الفريق برفقته الفوز على الحزم 4 – 2 وأبها 3 – صفر، فيما تعد الخسارة أمام التعاون والشباب بثلاثية نظيفة والفتح 4 – 1، هي الأكبر له.

وقاد فلادان الفريق في مباراتين ببطولتي كأس الملك 2019 – 2020 و2020 – 2021، وودع كلتا المسابقتين أمام النصر في نصف النهائي، 2 – 1، والعين، 2 – صفر.

وخاض الصربي مع الأهلي 6 لقاءات في بطولة دوري أبطال آسيا الماضية، انتصر في دور المجموعات على الشرطة العراقي وخسر في الدور نفسه أمام الأخير وضد الاستقلال الإيراني قبل أن يعبر دور ثمن النهائي بالفوز على شباب الأهلي الإماراتي بركلات الترجيح ويودع البطولة لاحقا أمام النصر السعودي.

وفي بطول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أنهى لادان مع الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث خلف الهلال والنصر بفارق 22 نقطة عن حامل اللقب و14 عن الوصيف، فيما انفصل عن فريقه في الموسم الحالي وهو يحتل المركز السادس بفارق 3 نقاط عن التعاون الرابع.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن المدرب الصربي اعتمد على 42 لاعباً في الموسم، أكثرهم مشاركة البرازيلي لوكاس ليما وسلمان المؤشر وأقلهم هو الشاب حسن العلي الذي خاض 7 دقائق مع الفريق الأول كانت في مباراة الباطن التي انتهت بالتعادل. ومن بين اللاعبين الأجانب كان السوري عمر السومة، بالإضافة إلى البرازيلي ليما والصربي فييسا والروماني ميتريتا والمغربي فتوحي والألماني مارين والبوسني ساريتش، هم أكثر الأجانب الذين اعتمد عليهم المدرب الصربي فلادان.