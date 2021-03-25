بنفيكا ينفي تقارير ضم كوستا

نفى بنفيكا يوم الخميس تقارير إعلامية عن اقترابه من ضم دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الإسبانية يوم الأربعاء أن كوستا توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ للانضمام إلى فريق المدرب جورجي جيسوس قبل انطلاق الموسم المقبل.

لكن بنفيكا قام بخطوة غير معتادة عندما نفى تلك التقارير في بيان للنادي اليوم وقال "ينفي نادي بنفيكا إجراء أي مفاوضات للتعاقد مع المهاجم دييغو كوستا. يؤكد النادي أن جميع عناصره يركزون حاليا على المباريات المتبقية هذا الموسم في الدوري ونهائي كأس البرتغال".

وانتهت فترة كوستا الثانية مع أتلتيكو بالانفصال بالتراضي في ديسمبر كانون الأول الماضي وأعلن النادي أن كوستا رحل "لأسباب شخصية".

وساعد الدولي الإسباني المولود في البرازيل أتلتيكو في التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2013-2014 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ليفوز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز بين 2014 و2017.

وعاد المهاجم إلى العاصمة الإسبانية في يناير 2018 بعد خلافات مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق لكنه تعثر في فترته الثانية لكثرة الإصابات.

وشارك كوستا أساسيا في 43 مباراة في الدوري الإسباني خلال ثلاث سنوات بعد عودته لأتلتيكو وسجل 12 هدفا وتقلصت فرصه مع الفريق بعد التعاقد مع جواو فيلكس ولويس سواريز.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي متأخرا بفارق 13 نقطة عن سبورتنغ المتصدر وسيلتقي مع براغا في نهائي كأس البرتغال في 23 مايو.