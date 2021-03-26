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"الدوريات الأوروبية": يويفا يتخذ قراراً جديداً حول "الأبطال" الأربعاء

كأس البطولة

"الدوريات الأوروبية": يويفا يتخذ قراراً جديداً حول "الأبطال" الأربعاء

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لوزان - فرانس برس

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سيتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء المقبل قرارًا بشأن نظام جديد لمسابقة دوري الأبطال يعتمده بدءا من العام 2024، وفق ما كشفته رابطة الدوريات الأوروبية الجمعة.

وقال السويدي لارس-كريستر أولسون رئيس الرابطة التي تضم دوريات محترفة من 30 دولة أوروبية، أمام الإعلام إن "يويفا" سيتخذ قراره "خلال اجتماع لجنته التنفيذية (الأربعاء) في 31 مارس". وكشف أولسون أن "لجنة مسابقات الأندية" المكلفة تحديد تفاصيل التعديلات ستجتمع الثلاثاء.

ويشمل أحد التعديلات المحتملة زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36 وتغيير نظام دور المجموعات المعتمد حاليًا والذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات من أربعة فرق.
ووفقًا للنظام المقترح، تخوض الأندية "بطولة مصغرة" في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات بدلاً من الست حاليًا.

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى. وتفضّل رابطة الأندية الأوروبية منح المقاعد الجديدة إلى أبطال من دوريات أخرى، بينما هناك أيضًا توجّه لمنحها لأندية وفقًا لتصنيفها في الاتحاد القاري، والذي من شأنه أن يفضل الأندية التي تملك تاريخًا في أوروبا ولكنها تعاني محليًا.

قال جاكو سوارت أحد المسؤولين في الرابطة إن الهيئة اقترحت حلا وسطا من شأنه خفض عدد مباريات الدور الأول لكل فريق إلى ثمانية بدلا من العشر المقترحة.

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