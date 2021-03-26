الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته لودية ليبيريا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم السبت مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض خلال فترة أيام "فيفا"، والذي يمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ويستضيف الأخضر منتخب ليبيريا (فريق أول) في تمام الـ5:10 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

يُذكر أن منتخب تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.