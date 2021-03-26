الدوسري لـ "العربية": طريقة التجمع مريحة.. ونأمل التأهل

عبر الجناح سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي، عن ثقته بقدرة الفريق على التأهل في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مضيفا بأن إقامة المباريات بطريقة التجمع مفيدة للمنتخب.

وفي لقاء خاص لـ "العربية" خلال معسكر المنتخب السعودي المقام في الرياض، أبدى الدوسري امتنانه باعتباره أحد أعمدة المنتخب وقال "ثباتي في الأداء سبب في أن أكون أحد أعمدة المنتخب وهو شرف لي".

وأضاف الدوسري "أفضل اللعب في المركز الأيسر أكثر من الأيمن، وأرى بأن كورونا تؤثر كثيراً على اللاعبين وهي صعبة جدا خاصة في فترة العودة إلى بعد الشفاء منها. أرى أن طريقة التجمع مريحة لنا وأعتقد أننا نستطيع التأهل.