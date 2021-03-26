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المنتخب السعودي يواصل تدريباته لمواجهة فلسطين

تمارين يوم الجمعة

المنتخب السعودي يواصل تدريباته لمواجهة فلسطين

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العربية.نت

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استأنف المنتخب السعودي الأول يوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام "فيفا" في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني رينارد، الذي قسم اللاعبين إلى مجموعين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيا متنوعًا ليختتم بالكرات الثابتة.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ السبت عند الساعة 30 : 6 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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