الوليد بن بدر: لا يمكن لمجلس إدارة النصر الجديد تحمل الديون الحالية

أكد الأمير الوليد بن بدر، عضو نادي النصر الذهبي، أن على مجلس إدارة نادي النصر الجديد الاجتماع مع وزارة الرياضة لبحث كيفية تسديد الديون الحالية.

وأوضح الوليد بن بدر لـ "في المرمى": نشكر جميع من عمل في نادي النصر سابقاً، وأنا داعم لمسلي آل معمر بعد ترشحه لرئاسة النادي، وهو خبير في الرياضة، بعد عمله رئيسا لرابطة الدوري.

وأضاف: لدينا بعض العتب على وزارة الرياضة لأنها لم تتواصل مع رجال النادي قبل اتخاذ قراراتها الأخيرة، وأرى أن مجلس الإدارة القادم للنصر لا يمكن أن يتحمل الديون الموجودة حاليا، والرئيس الجديد عليه أن يجتمع مع وزارة الرياضة لبحث كيفية تسديد الديون.