تأهل المغرب إلى كأس إفريقيا بعد تعادل أفريقيا الوسطى وبوروندي

تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد تعادل منافسيه في الجولة ما قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي 2-2 الجمعة، قبل مباراته ضد مضيفه الموريتاني في الأمسية.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 لكل من بوروندي (5 مباريات) وموريتانيا (أربع مباريات) و4 نقاط لجمهورية إفريقيا الوسطى (5 مباريات). وكان منتخب "أسود الأطلس" المتوج بلقب وحيد عام 1976 خرج من الدور ثمن النهائي في نسخة العام 2019 التي أقيمت في مصر أمام بنين بضربات الترجيح.

ولحق المنتخب المغربي بكل من الكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة).

ويمكن لمنتخبي كونغو (المجموعة التاسعة) وساحل العاج (المجموعة الحادية عشرة) أن يضمنا تأهلهما مساء في حال تفوقهما على السنغال والنيجر تواليًا.