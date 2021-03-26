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رئيس لجنة الانتخابات يوضح طريقة التصويت إلكترونياً

رئيس لجنة الانتخابات يوضح طريقة التصويت إلكترونياً

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دبي - قناة العربية

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أوضح عبدالعزيز العنزي، رئيس لجنة الانتخابات، طريقة التصويت عبر منصة إلكترونية التي اعتمدتها اللجنة مع اتحادات سابقة والتي ستعتمد لإدارة نادي النصر.

وكشف لـ "في المرمى": لنا تجارب سابقة في إقامة انتخابات عن بعد مع الاتحادات الرياضية وستكون هذه الأولى للأندية.

الخطوة الأولى ستكون إرسال دعوات إلكترونية لأعضاء الجمعية العمومية قبل أن يتم التأكد من استلام الدعوات عبر الاتصالات الهاتفية، وبعدها سيتم تدريب الأعضاء وعقد ورشة عمل وتدريبهم على كيفية الدخول إلى المنصة الإلكترونية والتصويت، وفي يوم الاقتراع سترسل الدعوة المخصصة عبر البريد الإلكتروني وهواتفهم المحمولة وبعدها ستبدأ أعمال الجلسة، وفي المنصة نفسها سيتم نقلهم إلى مكان آخر قبل الدخول إلى منصة خاصة بالتصويت خلال دقيقة أو دقيقتين وهي الخطوة الأخيرة.

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