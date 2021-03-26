كوت ديفوار تعبر النيجر وتبلغ كأس أفريقيا

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والمقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكاميرون، وذلك بعد فوزه على مضيفه منتخب النيجر 3 - صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الحادية عشرة من التصفيات.

وتقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق سيرجي أورييه في الدقيقة 25، قبل أن يضيف ماكس غراديل الهدف الثاني في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 60 سجل ولفريد كانون الهدف الثالث لمنتخب كوت ديفوار. ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى عشر نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطة عن منتخب إثيوبيا، ومتفوقا على منتخب مدغشقر صاحب المركز الثالث برصيد سبع نقاط وذلك في المواجهات المباشرة بينهما، والتي رجحت كفته ليتأهل إلى نهائيات البطولة. وتجمد رصيد منتخب النيجر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.