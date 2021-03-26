ميتروفيتش يطمح لتحطيم رقم قياسي والفوز على البرتغال

سيدخل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم صربيا مباراة البرتغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم السبت عازما على الانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده والمساعدة في تحقيق أول فوز رسمي على بطلة أوروبا.

وأحرز ميتروفيتش، الذي يعاني من صيام تهديفي مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفين بعد نزوله بديلا خلال فوز صربيا بعد انتفاضة 3-2 أمام أيرلندا يوم الأربعاء في افتتاح جولات المجموعة الأولى بالتصفيات.

وبهذه الثنائية رفع رصيده إلى 38 هدفا ليتساوى مع الراحل ستيبان بوبيك مهاجم يوغوسلافيا السابقة والذي خاض مسيرته الدولية بين 1946 و1956 لكن ميتروفيتش (26 عاما) يطمح لتسجيل رقم لا مثيل له. وأبلغ ميتروفيتش مؤتمرا صحفيا "سيكون من الرائع تحطيم الرقم القياسي أمام البرتغال لكن الفوز بالمباراة أكثر أهمية".

وأضاف "هدف مع الحفاظ على شباك نظيفة سيجعل المذاق أجمل لكن في كل الأحوال هدفي بعيد المدى هو تحقيق رقم قياسي لا يمكن تحطيمه".

وتابع "الأداء أمام أيرلندا منحني جرعة ثقة لأنه من المهم جدا لأي مهاجم تسجيل الأهداف وقضيت فترة صعبة مع فولهام لكنني لا أفقد الأمل أبدا في التعافي".

وخسرت صربيا ثلاث مرات وتعادلت في نفس العدد أمام البرتغال وقال المدرب الجديد دراجان ستويكوفيتش إن فريقه متحفز بعد بداية مظفرة أمام أيرلندا.

وقال لاعب الوسط السابق الذي ساعد يوغوسلافيا في الوصول إلى دور الثمانية بكأس العالم 1990 "سنعيد تنظيم الفريق لأنه من الشاق لعب ثلاث مباريات في أسبوع والبرتغال ستكون مختلفة تماما عن أيرلندا".

وواصل "لن نلجأ للدفاع فقط ولا نتوقع هدايا من أبطال أوروبا وهذا يعني أننا يجب أن نحاول تصعيب الأمور عليهم".

وبدأت البرتغال مشوارها بفوز باهت 1-صفر على أذربيجان في تورينو لكن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي يثق في الظهور بأداء أفضل أمام صربيا.

وقال "نحترم صربيا كثيرا لأنه فريق موهوب وقوي بدنيا لكننا نؤمن بقدراتنا ونحن هنا للفوز وسقف التطلعات ارتفع بعد فوزنا ببطولة أوروبا 2018 وسنبذل أقصى جهد لنكون عند حسن الظن رغم أنه ليس سهلا أن تكون مرشحا للفوز في كل مباراة".

وأضاف فرناندو سانتوس مدرب البرتغال "سنسعى للسيطرة على الاستحواذ وفريقي لديه رغبة في الفوز بمباراة من المفترض أن تكون سريعة". وستزور صربيا أذربيجان في الجولة القادمة يوم الثلاثاء بينما تلعب البرتغال ضد لوكسمبورج.