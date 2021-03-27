إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي النصر

أعلن نادي النصر يوم الجمعة إغلاق فترة الترشح لرئاسة النادي وتقديم طلبات الانضمام للعضوية للتصويت في الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة.

وافتتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي وقيد الناخبين يوم الاثنين الماضي، ومن يوم السبت سيبدأ فحص القوائم وإعلانها خلال يومين بعدها سينظر في الطعون المقدمة وذلك يوم 30 من مارس الجاري على أن تعلن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعداً لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي العاصمي.

وبحسب الجدول الزمني الذي أصدره النادي فإن يوم الجمعة الثاني من أبريل القادم، سيكون موعداً للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية وفي اليوم التالي سيتم النظر في تلك الطعون، قبل اعتماد مجلس الإدارة المنتخب من قبل وزارة الرياضة.