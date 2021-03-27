الأهلي يعلن إصابة فييسا بكورونا

أعلن نادي الأهلي يوم الجمعة إصابة لاعبه الصربي ليوبومير فييسا بفيروس كورونا ما تسبب في تعذر وصوله إلى جدة.

وكتب النادي الغربي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": تعذر وصول محترف الفريق الكروي الأول في النادي الأهلي الصربي ليوبومير فييسا إلى جدة يوم الجمعة بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها، متمنين له الشفاء العاجل.

ومنذ قدومه إلى الأهلي في صيف 2020 بعد إنهاء علاقته التعاقدية مه بنفيكا البرتغالي، خاض فييسا 18 مباراة مع ناديه الجديد سجل خلالها هدفا وحيدا وكان يعد ركيزة لمواطنه ومدربه السابق فلادان ميلويفيتش.