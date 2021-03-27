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رينارد يركز على "التمرير" تحضيراً لفلسطين

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رينارد يركز على "التمرير" تحضيراً لفلسطين

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العربية.نت

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واصل المنتخب السعودي يوم السبت تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين يوم الثلاثاء القادم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام "فيفا" في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي يوم السبت حصة تدريبية على ملعب "مرسول بارك"، تحت إشراف المدرب هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم الأحد عند الساعة 30 : 6 مساءً على ملعب "مرسول بارك" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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