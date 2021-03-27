ساوثغيت: هندرسون يسابق الزمن للحاق بكأس أوروبا

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا اليوم السبت إن لاعب الوسط جوردان هندرسون يسابق الزمن للحاق ببطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام، حيث يواصل قائد ليفربول تعافيه من إصابة في الفخذ.

وخضع هندرسون لجراحة في فخذه الشهر الماضي عقب إصابته خلال خسارة ليفربول 2-صفر أمام منافسه المحلي إيفرتون في قمة مرسيسايد في 20 فبراير الماضي، وكان من المتوقع أن يغيب خمسة أسابيع على الأقل.

لكن اللاعب البالغ عمره 30 عاما قد يغيب مدة أطول، مما يثير الشكوك حول مدى جاهزيته للمشاركة في بطولة أوروبا التي ستبدأ في يونيو المقبل.

وقال ساوثغيت "نعلم أنه سيقترب من نهاية الموسم وسيتعين علينا فقط متابعة سير الأمور. ندرك أنه مع أي إصابة من هذا النوع يوجد وقت محدد للتعافي، لكن يمكن أن يحدث أي شيء. فيما يتعلق بالوعود، يمكننا القول فقط إن هندرسون نفسه متفائل للغاية بشأن الجراحة وما أبلغه به الأطباء بشأن ما هو ممكن لحالته".

وخاض هندرسون 58 مباراة دولية مع إنجلترا وكان عنصريا بارزا في تشكيلة ساوثغيت التي وصلت قبل نهائي كأس العالم 2018.