غياب راشفورد وساكا بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة عن غياب الثنائي ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا لاعبا المنتخب عن مباراتي الفريق المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن راشفورد الذي غاب عن المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده d,l الخميس على سان مارينو 5 - صفر، غادر معسكر الفريق و سيواصل عملية تأهيله في ناديه مانشستر يونايتد.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن ساكا سيبقى في ناديه أرسنال لإجراء المزيد من الفحوصات ومعرفة إصابته، على أمل اللحاق بمعسكر المنتخب مجددا، لكنه أشار إلى أن اللاعب سيغيب عن مباراتي ألبانيا وبولندا.

واكتسح منتخب إنجلترا ضيفه سان مارينو 5 - صفر، أمس الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات ألبانيا وبولندا والمجر وأندورا وسان مارينو.