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لاعب الاتحاد السابق يساهم في فوز تشيلي على بوليفيا وديا

فرحة خيمينيز في الهدف الأول

لاعب الاتحاد السابق يساهم في فوز تشيلي على بوليفيا وديا

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سانتياغو - د ب أ

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تغلب المنتخب التشيلي على نظيره البوليفي 2 - 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين على ملعب "آيل تنينتي" في رانكاغوا في تشيلي.

وافتتح المنتخب التشيلي التسجيل بهدف للاعب لويس أنتونيو خيمينيز في الدقيقة 12 ثم رد منتخب بوليفيا بهدف للاعب مارسيلو مارتينز مورينيو في الدقيقة 18 .

وبعدها بأقل من دقيقتين، تقدم المنتخب التشيلي مجددا بهدف سجله جان مينسيس وأخفق المنتخب البوليفي في التعادل مجددا لينهي الفريق التشيلي المباراة فائزا 2 - 1 .

ويستأنف المنتخبان في يونيو المقبل مشوارهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وكان خيمينيز لاعبا في صفوف نادي اتحاد جدة بعد انتقاله صيف 2019 قبل أن يستغني النادي الغربي مطلع عام 2020.

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