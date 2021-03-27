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ماغواير: إنجلترا أفضل من فترة "مونديال روسيا"

فرحة الفوز أمام سان مارينو

ماغواير: إنجلترا أفضل من فترة "مونديال روسيا"

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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يرى هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد أن منتخب إنجلترا حاليا بات أفضل مما كان عليه لدى بلوغه المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018.

ويخوض المنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت ثاني مبارياته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، أمام ألبانيا يوم الأحد بعد اكتساح سان مارينو 5 - صفر يوم الخميس في الجولة الأولى للتصفيات.

وقال ماغواير "أعتقد أننا تطورنا في آخر ثلاثة أعوام، عملنا بشكل أكبر على المستوى الفني، خبرات البطولات الكبرى، النجاحات والإخفاقات، علينا أن نستغل هذه الخبرات في البطولات المقبلة، واثق من أنها ستساعدنا، بالطبع كلاعب وكفريق فإن ثلاثة أعوام فترة طويلة للتطور وقد تطورنا بشكل إيجابي".

وأجرى ساوثغيت الكثير من التغييرات على تشكيله الأساسية أمام منتخب سان مارينو، صاحب المرتبة الأدنى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن ساوثغيت من المتوقع أن يدفع بقوته الضاربة أمام ألبانيا، حيث يستعد القائد هاري كين للمشاركة من البداية بعد غيابه عن مواجهة سان مارينو.

ويشارك نيكو روب حارس بيرنلي أمام ألبانيا بعد مشاركته أمام سان مارينو وكذلك سيحرس عرين الفريق أمام بولندا الأسبوع المقبل.

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