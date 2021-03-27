ماني: سنقاتل حتى نهاية الموسم.. ولن نبحث عن أعذار

قال المهاجم ساديو ماني إن فريقه ليفربول يجب أن يقاتل حتى نهاية الموسم بدلا من التفكير في أعذار للدفاع السيئ عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحطم ليفربول الأرقام القياسية الموسم الماضي في طريقه لحصد لقبه الأول للدوري الممتاز منذ 30 عاما، لكن موسمه الحالي شابته الإصابات والأداء المتواضع ليتراجع للمركز السابع برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

ولا يزال فريق المدرب يورغن كلوب يملك فرصة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، حيث سيواجه ريال مدريد في دور الثمانية الشهر المقبل. وفي حال عدم حدوث ذلك يتعين على ليفربول القتال للوصول للمربع الذهبي للتأهل لأبرز بطولة قارية الموسم المقبل.

وقال ماني "يجب أن نتعامل مع الموقف الحالي وألا نتوقف على الإيمان في قدراتنا، مع مواصلة القتال والحفاظ على دوافعنا والمضي قدما مرة اخرى. "عندما تقاتل لن تفكر أبدا في البحث عن مبررات وأعذار، نحن هنا لإيجاد حلول. الوحدة مع زملائي دائما تمنحني طاقة كبيرة"

وأضاف الدولي السنغالي "في كرة القدم وفي الحياة عموما، لا يمكنك توقع أي شيء ولم يحدث هذا الوضع المعقد لسنوات وسنوات. لقد كنا ناجحين دائما، ولكن الآن حدث هذا ويمكننا أن نرى أنه يشبه ما يحدث في الحياة".

وكان ماني أحد اللاعبين البارزين في ليفربول الموسم الماضي، لكنه يعاني لاستعادة مستواه الموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفا وصنع ستة في 37 مباراة في كافة المسابقات.

وقال ماني "يجب أن نتحلى بالإيجابية والقتال. هذا ما نحاول القيام به لتغيير الموقف الحالي وأثق في أن ذلك سيتغير". وسيلتقي ليفربول مع أرسنال بالدوري في الثالث من أبريل نيسان المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولية.